Россияне уехали в одну страну и вернулись террористами

Сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Дагестана, прибывших на родину после длительного пребывания в Египте, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Они придерживались радикальных взглядов и поддерживали идею установления всемирного халифата.

По информации следствия, в период с 2023 по 2024 год подозреваемые активно сотрудничали с международной террористической организацией. В круг их обязанностей входило финансирование незаконных формирований, они организовывали сбор денежных средств через интернет-платформы. Собранные средства направлялись на приобретение вооружения, специального снаряжения и техники для террористических группировок.

Ранее стало известно, что А. И. Беков и А. М. Хикматов, причастные к организации теракта в «Крокус Сити Холле», готовили взрыв развлекательного центра «Москва» в Каспийске (Республика Дагестан). Планирование атаки происходило в феврале-марте 2024 года. По данным следствия, Шахромджон Гадоев, Умеджон Солиев и Зубайдулло Исмоилов изготовили взрывное устройство для осуществления этого преступления. Реализации их планов помешал своевременный арест правоохранительными органами.