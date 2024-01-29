В Запорожье избавляются от вывесок на русском языке Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье снимают вывески на русском языке

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В подконтрольном Киеву городе Запорожье снимают вывески на русском языке, сообщил в своем Telegram-канале глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ситуация возмущает местных жителей. При этом сами исполнители ничего не могут им ответить, объясняя, что выполняют приказ.

Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье так называемая «муниципальна варта» (муниципальная стража) снимает по городу вывески на русском языке, — говорится в сообщении.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила о превращении Львова в «город диверсантов». По ее мнению, среди жителей города слишком много русскоговорящих. По ее словам, «русскоговорящего населения» на Украине быть не может. Политик напомнила, что Конституционный суд страны отказался признавать таких граждан отдельной юридической категорией.

До этого парламентская фракция оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) Эстонии потребовала закрыть русскоязычные версии сайтов государственных структур в стране. Соответствующий проект решения уже подготовлен и передан в парламент. По словам депутата партии Яака Валге, русскоязычные сайты есть у всех 11 министерств и более половины других подведомственных учреждений. Парламентарий утверждает, что правительство обязано ликвидировать веб-сайты с русским языком.