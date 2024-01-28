На Украине назвали Львов «городом диверсантов» Экс-депутат Рады Фарион назвала Львов «городом диверсантов» из-за русской речи

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Львов, Украина

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила в интервью каналу PAI о превращении Львова в «город диверсантов». По ее мнению, среди жителей города слишком много русскоговорящих.

Я, как только это началось и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль? — сказала Фарион.

По ее словам, «русскоговорящего населения» на Украине быть не может. Политик напомнила, что Конституционный суд страны отказался признавать таких граждан отдельной юридической категорией.

Ранее Фарион призвала «утилизировать» жителей Украины, не желающих отказываться от общения по-русски и переходить на государственный язык. Она также предлагала создать в ВСУ штрафной батальон для русскоговорящих украинцев.

Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя заявление Фарион, назвал ее истинным лицом нынешнего киевского режима, которое не скрывает ненависти к собственным гражданам и «готово всех их уничтожить ради своей непонятной цели, украинизации населения». Депутат выразил удивление, что современная Украина «с радостью и подобострастием» реагирует на подобные «людоедские идеи».