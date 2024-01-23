В Эстонии потребовали закрыть русскоязычные сайты Оппозиция в Эстонии потребовала закрыть русскоязычные сайты правительства

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Парламентская фракция оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) потребовала закрыть русскоязычные версии сайтов государственных структур Эстонии, сообщает портал местного телерадиовещания ERR. Соответствующий проект решения уже подготовлен и передан в парламент.

Парламент должен обратиться к правительству с официальным требованием упразднить русскоязычные версии сайтов министерств и подведомственных им учреждений, — говорится в сообщении.

По словам депутата от партии EKRE Яака Валге, русскоязычные сайты в Эстонии на данный момент есть у всех 11 министерств и более половины других подведомственных учреждений. Парламентарий утверждает, что правительство обязано ликвидировать веб-сайты с русским языком.

Кроме того, депутат приводит данные о том, что русскоязычных версий официальных сайтов нет у правительств Латвии и Литвы, а также у министерств этих стран. Таким образом, Эстония является единственной страной ЕС, которая сохранила подобную практику.

Ранее журналист Владимир Водо заявил, что решение Литвы о лишении его вида на жительство является нарушением конституции и европейского законодательства. В Вильнюсе посчитали, что он угрожает нацбезопасности республики, и предприняли меры по его высылке.