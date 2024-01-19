Журналист Водо назвал решение Литвы о его высылке нарушением конституции

Фото: Из личного архива

Владимир Водо

Журналист Владимир Водо в разговоре с NEWS.ru назвал решение Литвы о лишении его вида на жительство нарушением конституции и европейского законодательства. Ранее в Вильнюсе сочли, что он угрожает нацбезопасности республики, и приняли решение о его высылке. Водо жил в стране с конца 80-х, в Вильнюсе у него осталась 86-летняя больная мать.

Нарушены как минимум две статьи конституции страны: 25-я статья о свободе слова и 38-я о долге детей заботиться о своих престарелых родителях (в Литве у меня остается 86-летняя больная мама), — рассказал журналист.

Водо добавил, что, по его мнению, литовские власти также нарушили в отношении него и законодательство ЕС — в том числе статью о праве на семейную жизнь Европейской конвенции прав человека.

Из европейских документов нарушены ст. 8 «Европейской конвенции прав человека» (о праве на личную и семейную жизнь) и директива Евросоюза № 2003/109/ЕС о гражданах третьих стран, являющихся долгосрочными жителями ЕС. Согласно этой директиве, человека можно выслать единственно по причине представления им «угрозы общественной безопасности или общественному порядку». Но такая угроза должна быть, во-первых, реальной и, во-вторых, достаточно серьезной, — уточнил Водо.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что практика принудительной высылки граждан для любого государства является позором. Так он прокомментировал депортацию российского военного пенсионера Бориса Каткова из Латвии.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предположил, что из стран Прибалтики могут депортировать сотни тысяч россиян. По его мнению, в ближайшее время Рига начнет «разворачивать» списки людей, которых хотят выслать из страны. Федоров предположил, что в дальнейшем к массовой депортации могут присоединиться Эстония и Литва.