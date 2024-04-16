В Тюменской области объявлена эвакуация из-за подъема уровня воды Власти: жители Ишима должны эвакуироваться из-за критического подъема воды

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Жителям города Ишим в Тюменской области пришло СМС-оповещение с призывом срочно эвакуироваться из-за подъема уровня воды в реке, передает пресс-служба регионального правительства. По их информации, ситуация на данный момент оценивается как критическая.

Жителям Ишима в 06:00 пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды, — говорится в сообщении.

Ранее уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг рекордных значений за всю историю наблюдений, предупредил мэр города Сергей Салмин. По его словам, показатель вечером 10 апреля составил 10,2 метра. Угрозы отключения воды в городе на тот момент не фиксировалось. Очистные сооружения также работали в штатном режиме, констатировал градоначальник.

До этого глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что компенсация на ремонт и восстановление жилья, разрушенного паводком в Оренбургской области, будет рассчитана в объеме семь тысяч рублей за квадратный метр. В некоторых регионах присутствует еще и внебюджетная поддержка, обратил внимание он. Всего, согласно данным правительства региона, стихия затронула 79 населенных пунктов.