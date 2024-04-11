Вода в Урале поднялась до рекордного значения Мэр Салмин: уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до рекордных значений

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг рекордных значений за всю историю наблюдений, написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Салмин. По его словам, показатель вечером 10 апреля составил 10,2 метра.

Урал превысил опасную отметку и продолжает прибавлять. Сейчас уровень воды составляет 10 метров 22 сантиметра. Уровень Сакмары у Татарской Каргалы достиг 810 см, — говорится в сообщении.

На данный момент угрозы отключения воды в городе нет, подчеркнул глава города. Очистные сооружения также работают в штатном режиме, добавил он.

Для борьбы с подтоплением домов были доставлены водоналивные дамбы. Динамика роста уровня воды в Урале все еще сохраняется, констатировал Салмин.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что компенсация на ремонт и восстановление жилья, разрушенного паводком в Оренбургской области, будет рассчитана в объеме 7 тысяч рублей за квадратный метр. В некоторых регионах присутствует еще и внебюджетная поддержка, обратил внимание он. Всего, согласно данным правительства региона, стихия затронула 79 населенных пунктов. Подтопленными оказались 12 817 жилых домов.

До этого в МЧС объявили, что в затопленном Орске начала отбывать вода. Мэр населенного пункта Василий Козупица пояснил, что об этом позволяет говорить снижение ее уровня в реке Урал. Спасатели сейчас в основном выполняют гуманитарную миссию, заметил градоначальник.