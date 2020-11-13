В Туве запретили использовать название республики в Сети без разрешения

https://static.news.ru/photo/a08f21d4-267b-11eb-a8a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Власти Тувы ввели запрет на использование названия республики и производных от него слов в наименовании сайтов или страниц без разрешения правительства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, любое использование официальных наименований Тувы и производных в названиях сайтов, страниц и сервисов обмена сообщениями может осуществляться исключительно на основании разрешения правительства.

В документе также отмечается, что разрешение можно получить, направив необходимые документы на рассмотрение в правительство, где их изучит специальная комиссия. Заявителю могут отказать в случае, если им была предоставлена недостоверная информация, если название ресурса частично или полностью повторяет название уже существующих ресурсов, если название не соответствует нормам русского или тувинского языков, а также если ресурс содержит обозначения, нарушающие закон или противоречащие общественным интересам.

Штраф за нарушение для граждан составит до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 6 тыс. рублей, для юридических — до 50 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что запрет на использование слова «Тува» в названиях сайтов и групп в социальных сетях без специального правительственного разрешения призван защитить честь и достоинство жителей и региона. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра юстиции Тувы Буян Ховалыг.