В Туве пообещали выдавать семьям мобилизованных по живой овце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Туве местные власти предоставят семье каждого мобилизованного мужчины по живой овце, сообщила пресс-служба регионального правительства, передает РБК. Отмечается, что семьям призванных также будут выдавать мешки картошки, муки, дров и угля.

Работники управлений сельского хозяйства муниципальных образований со вчерашнего дня начали передачу овец... Всего было передано 91 голова МРС. В Бай-Тайгинском районе вместе с баранами членам семей сограждан, направленных на частичную мобилизацию, выдавали картофель. Сегодня начался развоз по муниципальным центрам муки, картофеля и капусты. В мэрию Кызыла уже завезли картофель и муку... В Шагонаре районная администрация помимо угля решила выделить семьям призванных дрова из местных пилорам, — говорится в сообщении.

29 сентября глава республики Владислав Ховалыг заявил, что в Туве завершена частичная мобилизация. Там сообщили, что в рамках мобилизации на военную службу призваны около 700 человек. Кроме того, добавили, что жителям республики еще могут приходить повестки, которые рассылаются для уточнения данных.

Накануне о завершении мобилизации сообщили в Адыгее. По словам военного комиссара Александра Аверина, в республике было сформировано три команды призывников. Одна в ближайшее время будет отправлена в районы спецоперации, а две другие продолжают подготовку на полигонах. До этого об окончании мобилизации объявили в Крыму и Якутии.