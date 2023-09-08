В Томской области женщина заставила младшеклассницу извиняться на коленях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Томской области женщина заставила 10-летнюю школьницу извиняться перед ней на коленях из-за поврежденного телефона сына, сообщает Telegram-канал Baza. После этого у девочки развилось психическое расстройство, против женщины возбудили уголовное дело за нанесение тяжкого вреда здоровью ребенка, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

По данным Baza, инцидент произошел еще в апреле 2022 года на детской площадке. Школьники кидались рюкзаками, после чего у мальчика повредился телефон. Он рассказал о случившемся маме и упомянул имя девочки, которая бросала его портфель. На следующий день женщина пришла в школу, накричала на школьницу и заставила встать на колени и просить прощения.

Ранее в Сеть попало видео, как темнокожий отец поколотил обидчика своего сына в Москве. Дети играли на площадке, в какой-то момент они что-то не поделили и разошлись. Через некоторое время сын темнокожего москвича вернулся и сразу начал бить ребенка. Увидев драку, отец пострадавшего ребенка разнял детей. После этого к разговору подключился уже отец агрессивного мальчика и с криками «Он мой сын!» накинулся на мужчину.

У пострадавшего был перелом носа, гематомы и травма глаза. Мужчина написал заявление в полицию. Сразу после избиения нападавший скрылся с места происшествия, но через какое-то время вернулся, и его забрали в отделение.