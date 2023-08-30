Темнокожий отец поколотил обидчика своего сына в Москве и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве отец темнокожего ребенка избил папу другого мальчика после ссоры их детей, передает Telegram-канал Baza. Дети спокойно играли на площадке. В какой-то момент они что-то не поделили и разошлись. Через некоторое время сын темнокожего москвича вернулся и сразу начал бить ребенка. Увидев драку, отец пострадавшего ребенка разнял детей. После этого к разговору подключился уже отец агрессивного мальчика и с криками «он мой сын» накинулся на мужчину.

Baza отмечает, что у пострадавшего перелом носа, гематомы и травма глаза. Мужчина написал заявление в полицию. Сразу после избиения нападавший скрылся с места происшествия, но через какое-то время вернулся и его забрали в отделение.

В городе Енисейске Красноярского края тренер по гимнастике ударила пятилетнюю девочку. Инцидент произошел во время занятия, когда воспитанница подошла к женщине и сказала об усталости, после чего тренер оттолкнула ее, заставляя заниматься дальше. Полиция провела проверку и составила административный протокол.

До этого полиция изъяла у жительницы Тольятти трехлетнюю дочь и двухмесячного сына, которых она избивала и кормила кошачьим кормом. В отношении женщины, которая ранее уже была судима, возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей.