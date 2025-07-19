Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 23:41

В США сообщили о критическом положении ВСУ в Константиновке

NYT: ВСУ в Константиновке угрожает полное окружение со стороны российской армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские войска находятся в критической ситуации в районе Константиновки (ДНР), сообщили авторы американского издания The New York Times. По данным авторов СМИ, продвижение ВС РФ на этом направлении может привести к оперативному захвату ключевого населенного пункта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские военные, утверждает источник, создали угрозу полного окружения группировки Вооруженных сил Украины. На данный момент окружение представляет собой полукольцо в 16 километров с востока, юга и запада.

В публикации подчеркивается, что под контролем российских сил уже находится более двух третей территории ДНР. Она превратилась в «главный театр боевых действий».

Помимо успехов на Донецком направлении, издание фиксирует активное продвижение российской армии в Днепропетровской и Сумской областях. Ситуация осложняется для ВСУ нехваткой личного состава и боеприпасов, что вынуждает украинские войска сосредоточиться на обороне занимаемых рубежей.

Ранее сообщалось, что российские войска в июне взяли под контроль наибольшую территорию с начала 2025 года в ходе специальной военной операции. Это объясняется авиационной поддержкой, массированными ударами крылатыми ракетами и беспилотниками, а также численным преимуществом.

ДНР
окружение
ВСУ
города
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Спартак» на мажорной ноте начал новый сезон РПЛ
Москвичей предупредили об опасной погоде в ближайшие сутки
20 июля — Авдотья Сеногнойка: секреты дня, приметы на погоду и урожай
Российские силы сбили 40 украинских БПЛА за 3,5 часа
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 июля 2025 года
Мощный взрыв прогремел на украинской территории
«Средневековая мертвечина». В России выяснили, нужно ли запретить лабубу
Умер «спящий принц» Саудовской Аравии
В США сообщили о критическом положении ВСУ в Константиновке
Депутат Рады раскрыл истинное назначение Украины в планах Запада
Курянам за разрушенные ВСУ дома выделят почти 200 тысяч рублей
Поезд с химикатами сошел с рельсов на территории США
На Украине утвердили состав Совета по нацбезопасности и обороне
ВСУ могли использовать американскую технику для атаки на Россию
ПВО сбила еще один дрон ВСУ, летевший на Москву
Раскрыта тактика Трампа по России и Украине
Работу двух московских аэропортов временно ограничили
Кадышева «устроила разнос» за кулисами перед своим концертом
Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Режим воздушной опасности объявили в одном из российских регионов
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.