В США сообщили о критическом положении ВСУ в Константиновке

В США сообщили о критическом положении ВСУ в Константиновке NYT: ВСУ в Константиновке угрожает полное окружение со стороны российской армии

Украинские войска находятся в критической ситуации в районе Константиновки (ДНР), сообщили авторы американского издания The New York Times. По данным авторов СМИ, продвижение ВС РФ на этом направлении может привести к оперативному захвату ключевого населенного пункта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские военные, утверждает источник, создали угрозу полного окружения группировки Вооруженных сил Украины. На данный момент окружение представляет собой полукольцо в 16 километров с востока, юга и запада.

В публикации подчеркивается, что под контролем российских сил уже находится более двух третей территории ДНР. Она превратилась в «главный театр боевых действий».

Помимо успехов на Донецком направлении, издание фиксирует активное продвижение российской армии в Днепропетровской и Сумской областях. Ситуация осложняется для ВСУ нехваткой личного состава и боеприпасов, что вынуждает украинские войска сосредоточиться на обороне занимаемых рубежей.

Ранее сообщалось, что российские войска в июне взяли под контроль наибольшую территорию с начала 2025 года в ходе специальной военной операции. Это объясняется авиационной поддержкой, массированными ударами крылатыми ракетами и беспилотниками, а также численным преимуществом.