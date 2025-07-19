В США раскрыли рекордные масштабы продвижения ВС России NYT: за июнь Россия взяла под контроль максимум территорий с начала 2025 года

Российские войска в июне взяли под контроль наибольшую территорию с начала 2025 года в ходе специальной военной операции, сообщает The New York Times. Издание объясняет это авиационной поддержкой, массированными ударами крылатыми ракетами и беспилотниками, а также численным преимуществом. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В июне численное превосходство страны в живой силе и военно-воздушных силах привело к самым значительным территориальным приобретениям с начала года, — отмечает американская газета.

В публикации подчеркивается, что украинская армия испытывает сложности с укомплектованием. Дополнительное давление создают постоянные атаки российских сил. Издание также указывает на неясную позицию администрации президента США Дональда Трампа, которая посылает «противоречивые сигналы» относительно будущей военной поддержки Украины.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил о подготовке России к масштабному наступлению с привлечением до 160 тысяч военнослужащих. По данным телеканала, натиск может начаться в ближайшие дни или недели. При этом авторы считают, что российские войска уже добились тактических успехов, улучшив позиции под Покровском, Константиновкой и Купянском. В Минобороны РФ информацию не комментировали.