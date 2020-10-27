В больнице Сибири объяснили, почему пациентов разместили на лестницах

https://static.news.ru/photo/f7358cbc-1839-11eb-9743-fa163e074e61_660.jpg Фото: tayga.info

После того как в СМИ появились фотографии из Центральной районной больницы сибирского Куйбышева, где пациентов размещали между лестничными пролётами, ситуацию прокомментировал главврач ЦРБ Андрей Никитин.

Он не стал отрицать, что такая ситуация имела место и речь идёт о больных коронавирусом.

У нас 60 человек — по нормативу, 70 поступало. Тем более мы на пять районов работаем. Они же там не лежат всё время. Когда больше нормы мы берём людей, положили — перевели в палату, — рассказал Никитин «360».

В данный ковидный госпиталь привозят на лечение жителей Барабинска, Здвинска, Куйбышева, Северного. При этом глава ЦРБ не видит ничего страшного в том, что пациентов временно держат на лестничных клетках. По мнению Никитина, главное, что они в больнице.

Человек нуждается в госпитализации. Мы его обязаны положить. Мест не было сразу. Положили его в коридор, через день-два переведут его в палату. Коридор уже тоже занят, в коридорах лежали, — отметил врач.

Глава больницы отметил, что сейчас на лестницах никто не лежит, но если снова будет наплыв больных, то их опять придётся разместить на пролётах. При этом Никитин заверил, что в больнице есть разные отделения, где всем больным оказывается плановая помощь. Главврач выразил надежду на то, что местный Минздрав увеличит коечный фонд в Новосибирске и некоторых больных будут направлять туда.

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