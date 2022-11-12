В Сети появилось видео нападения быка на людей на улице в Армавире

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В Сети появилось видео нападения быка на людей в Армавире Краснодарского края. По предварительной информации, парнокопытное сбежало во время перевозки на местный животноводческий рынок. В результате напаления быка пятеро человек пострадали, включая ребенка. Сотрудники правоохранительных органов догнали животное за пределами города, где его застрелили.

Ранее сообщалось, что на съемках программы «О самом главном» на доктора Александра Мясникова напала обезьяна. Животное привели в студию на передачу о генетических заболеваниях. Обезьяна изначально выглядела усталой, шипела и рычала, когда теледоктор подходил к ней. Чтобы успокоить животное, Мясников дал ей банан, но в разгар передачи обезьяна схватила врача за одежду и два раза укусила за ногу.

В июле этого года в подмосковном Терпигорьево обезьяна сбежала из домашнего зоопарка и напала на двухлетнего ребенка. Животное покусало девочку до крови — ее доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у девочки глубокие порезы на теле и переломы пальцев.

Как сообщили очевидцы, обезьяна сбежала во время переселения из одного вольера в другой. Животное смогло самостоятельно открыть дверцу.