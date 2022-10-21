Момент ДТП со сгоревшим дотла Porsche попал на видео

Фото: NEWS.ru

В Сети появилось видео ДТП с участием сгоревшего дотла Porsche, за рулем которого, по данным Telegram-канала «112», находился директор крупной фармацевтической компании «Р-Фарм» Андрей Артемов. Судя по кадрам, он двигался на большой скорости и, не справившись с управлением, врезался в Lada.

Авария между Lada и Porsche произошла 21 октября на 2-м километре Северного обхода в Одинцовском районе Московской области. Как сообщили NEWS.ru в подмосковном главке МВД, пострадала пассажирка Lada. Водитель иномарки остался цел, но его машина сгорела дотла.

15 октября на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 36 столкнулись два автомобиля, ДТП привело к возгоранию одного из них. Это было второе ДТП за день, из-за которого вспыхнула машина. До этого 16 октября автомобиль загорелся на 27-м км МКАД между Каширским шоссе и Липецкой улицей.