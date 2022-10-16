В Москве второй раз за день загорелся автомобиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 36 столкнулись два автомобиля, в результате один загорелся, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. По данным ведомства, возгорание ликвидировано, на месте работают городские оперативные службы. Информации о пострадавших нет.

На дублере Ленинградского проспекта в районе дома 36 столкнулись два автомобиля, после чего один из них загорелся. Возгорание ликвидировано. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Как отмечает дептранс, движение в сторону области доступно по трем полосам из четырех.

Это уже второй подобный случай в Москве за сегодня. Утром автомобиль загорелся на 27-м км МКАД между Каширским шоссе и Липецкой улицей. Водителю пришлось воспользоваться огнетушителем. Также ему на помощь пришли несколько других проезжающих мимо людей.

Ранее в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы загорелся автосервис и припаркованный рядом с ним бензовоз. В результате инцидента пострадали два человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии.