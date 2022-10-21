В Подмосковье загорелся Porsche после серьезной аварии

Фото: Наталья Петрова/NEWS.ru

На 2-м км Северного обхода в Одинцовском районе Московской области, по предварительной информации, произошло попутное столкновение Lada и Porsche, после чего иномарка загорелась, сообщили NEWS.ru в подмосковном главке МВД РФ. Как уточнили в пресс-службе ведомства, пострадала пассажирка Lada. Очевидцы поделились кадрами, на которых видно, как пламя полностью объяло Porsche, а из машины идет черный густой дым.

ДТП произошло на 2-м км Северного обхода в Одинцовском районе примерно в 14:20. По предварительной информации, произошло попутное столкновение Porsche и Lada. Porsche совершил наезд на препятствие с последующим возгоранием. Пострадала пассажирка Lada. Выясняются все обстоятельства случившегося, — говорится в сообщении.

16 октября департамент транспорта сообщил, что в Москве на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 36 столкнулись два автомобиля, ДТП привело к возгоранию одного из них. Это было второе ДТП за день, из-за которого вспыхнуло транспортное средство. До этого автомобиль загорелся на 27-м км МКАД между Каширским шоссе и Липецкой улицей. Водителю пришлось воспользоваться огнетушителем. Также ему на помощь пришли несколько других проезжающих мимо людей.

В октябре прошлого года автомобиль Tesla Model S Plaid врезался в фонарный столб в Новой Москве, после чего его окутало пламя и электрокар сгорел. По информации Baza, машина принадлежит сыну миллиардера и бывшего депутата Госдумы Александра Скоробогатько Ивану. Водитель после аварии выжил.