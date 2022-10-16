В Москве на дороге загорелся автомобиль

Фото: vk.com/msk_today

В Москве на 27-м км МКАД между Каширским шоссе и Липецкой улицей загорелся автомобиль, передает Telegram-канал столичного дептранса. Водителю пришлось воспользоваться огнетушителем. Также ему на помощь пришли несколько других проезжающих мимо людей.

На внутренней стороне 27-го км МКАД (перед Липецкой улицей) в крайней правой полосе загорелся автомобиль, — указано в сообщении.

Ранее в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы загорелся автосервис и припаркованный рядом с ним бензовоз. Как уточнили в столичной прокуратуре, в результате инцидента пострадали два человека. Оба мужчины в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. На месте работают пожарные. Движение по улице Адмирала Корнилова, на которой находится сервис, перекрыли.