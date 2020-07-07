В Сети появились фотографии заваленного мешками с телами морга в Томске

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6 июля «МК в Томске» писал , что оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Томской области сообщил о шести погибших от инфекции в регионе со 2 июля. Новость вызвала резонанс, так как в Томске от коронавируса не было смертей уж 32 дня.

С изданием связались коллеги сотрудников морга от ОГБУЗ «Патологоанатомического бюро» и предоставили фотографии, на которых запечатлено большое количество чёрных мешков. Как сообщало «МК в Томске», «в некоторых (мешках — прим. NEWS.ru) очевидны человеческие останки».

Также издание предполагало, что в морг привозили тела из респираторных госпиталей при Медсанчасти №2 и клиниках Сибирского государственного медицинского университета.

7 июля томский оперштаб объявил, что сведения «МК» не соответствуют действительности.

На опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса «Б», в частности, использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на это вид деятельности, — прокомментировал ситуацию и.о. главы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения (ОГБУЗ) «Паталогоанатомическое бюро» Павел Горх во «ВКонтакте».

После этого томский журналист Станислав Микрюков рассказал изданию «Подъём», что опасается уголовного преследования после публикации фотографий с мешками. По его словам, их вывезли из морга сегодня, 8 июля.

Сейчас там ничего уже нет. Потому они могут сейчас с чистой совестью прийти туда, составить ещё один протокол по административке, заявить, что «ничего не подтвердилось», а потом будет мне и уголовка за фейки, — сказал Микрюков.

Как ранее писал NEWS.ru, главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал ситуацию с найденными возле больницы мешками для трупов. По его словам, к этой истории причастны ритуальные агенты, которые забирают умерших пациентов из медучреждения. Об этом он написал в Facebook.