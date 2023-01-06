В Саратове спасатели эвакуируют рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине

Фото: t.me/u_yurin

Спасатели эвакуируют 13 рыбаков со льдины, которая откололась в акватории Волги в Саратовской области, сообщил глава управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. В своем Telegram-канале он уточнил, что инцидент произошел в 13:30 (12:30 по мск). Юрин отметил, что виноваты в произошедшем сами рыбаки, которые не смогли правильно провести оценку безопасности.

Поступила информация о том, что на акватории реки Волга в километре от берега произошел откол льдины, на которой находятся 13 рыбаков. На месте сейчас работают спасатели областной службы спасения... Данное событие — яркий пример того, что многие рыбаки неверно оценивают безопасность льда при выходе, подвергая свою жизнь и здоровье опасности, — написал Юрин.

В разговоре с РИА Новости глава саратовского управления безопасности уточнил, что часть рыбаков уже эвакуировали в безопасную зону.

Спасли. Часть уже сняли (со льдины. — NEWS.ru), часть сейчас продолжают снимать, — заявил он.

Ранее в МЧС Иркутской области сообщили, что двое десятилетних мальчиков провалились под лед на реке Ангаре в Иркутске. Один из них выбрался из полыньи самостоятельно, а затем с помощью прохожих спас друга.