В Рязани подожгли будки с бездомными собаками

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными

В Рязани злоумышленники подожгли будки с бездомными собаками, перед этим заблокировав им выход, чтобы те сгорели заживо, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на Службу по контролю за безнадзорными животными. Местные жители успели спасти животных, при этом живодеры пытались помешать им, применив физическую силу. Волонтеры также сообщили, что во дворе одного из домов поблизости также разбросали отраву для собак. Зоозащитники добавили, что на живодеров написали заявления за нападение и жестокое обращение с животными.

Заявления в полицию поданы за избиение, жестокое обращение с животными, побои сняты, свидетели есть, видео тоже имеется, — заявили зоозащитники.

Инцидент произошел 17 декабря в Дашково-Песочне на улице Зубковой за домами № 30 и № 31, где местные жители оборудовали для нескольких щенков и их матери будки, чтобы те могли пережить зиму. Издание уточнило, что все собаки, кроме матери, уже были стерилизованы и отпущены на свободу, к тому же они проявляли ни к кому агрессии, были добрыми и безобидными.

В Уфе ранее мужчина избил собаку, зашедшую погреться в магазин. Питомец ненадолго отбился от хозяина и забежал в магазин на бульваре Молодежи. Вслед за собакой туда зашли молодые люди, которые захотели вывести ее из помещения. Сразу это сделать не удалось, тогда один из мужчин принялся бить животное. Хозяин собаки заявил, что обратится в правоохранительные органы.