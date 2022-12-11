В Уфе мужчина избил собаку, зашедшую погреться в магазин

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В Уфе мужчина избил собаку, зашедшую погреться в магазин, передает Telegram-канал Mash Batash. Сообщается, что питомец ненадолго отбился от хозяина и забежал в магазин на бульваре Молодежи. Вслед за собакой туда зашли молодые люди, которые захотели вывести ее из помещения. Сразу это сделать не удалось, тогда один из мужчин принялся бить животное. Хозяин собаки заявил, что обратится в правоохранительные органы.

Хозяин узнал о случившемся, когда сам пришел в магазин. Сотрудники всё рассказали и дали видео. Павел будет писать заявление на живодера, — указано в сообщении.

В ноябре в Правдинском районе Калининградской области мужчина заколол вилами соседского кота. По его словам, животное приходило на его участок и душило цыплят. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит штраф до 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде приезжие зарезали и освежевали тушу барана на школьной спортплощадке. В этот момент на территории образовательного учреждения № 156 проходила линейка в честь Дня знаний. Предположительно, мигранты работают на одном из объектов рядом со школой, так как на них были надеты каски и спецовки.