В Ростовской области потребовали отмены результатов досрочного голосования

https://static.news.ru/photo/7070e4be-f5da-11ea-8241-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Бессонов (КПРФ) и Пётр Пятибратов (ЛДПР), претендующие на пост губернатора Ростовской области, заявили о нарушениях, допущенных в ходе досрочного голосования. Они намерены обратиться в Генпрокуратуру и СКР с требованием отмены их результатов.

Мы требуем от генерального прокурора провести комплексную проверку выборной процедуры в Ростовской области, потому что реально никакого волеизъявления не было, мы требуем отмены досрочного голосования, — цитирует «Интерфакс-Юг» Бессонова.

Пятибратов, в свою очередь, заявил, что выборы должны быть признаны недействительными и незаконными. Он отметил, что располагает сведениями о нарушениях, которые были допущены во время досрочного голосования в некоторых городах региона.

Все документы и жалобы зафиксированы, мы обращаемся в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет РФ, — сказал политик.

В правоохранительных органах и избирательной комиссии ситуацию пока не комментируют.

На пост губернатора Ростовской области кроме Бессонова и Пятибратова претендуют три кандидата: Василий Голубев («Единая Россия»), Алексей Лященко («Справедливая Россия») и Владимир Башкатов («Патриоты России»). В единый день голосования в регионе также выбирают депутатов дум в восьми городах.

Ранее NEWS.ru писал, что количество нарушений в ходе единого дня голосования оказалось выше, чем при голосовании по поправкам в Конституцию. В Центризбиркоме это объяснили большим количеством участвующих в выборах кандидатов и политических партий.