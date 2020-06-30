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В Ростовской области столетнюю женщину вылечили от коронавируса

09:58, 01 июля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики Ростовской области вылечили от COVID-19 жительницу Волгодонска 1920 года рождения. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Донские врачи подняли на ноги 100-летнюю пациентку с подтверждённым COVID-19! — написал он в Instagram.

Глава области пояснил, что коронавирус у женщины сопровождался осложнением — внебольничной пневмонией. Когда она поступила в больницу, её состояние оценивалось как средней тяжести.

После двухнедельного лечения она выписана домой. Самочувствие долгожительницы удовлетворительное.

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Согласно последним данным, в Ростовской области выявлено 9,6 тысячи заразившихся коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 5,7 тысячи человек, скончались — 125. В больницах остаются 711 пациентов, из которых 39 находятся в тяжёлом состоянии.

Всего в России зафиксировано 647,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 412,6 тысячи пациентов, умерли 9,3 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал о похожем случае в Бельгии. Там врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю Джулию Девильде. По их словам, женщина справилась с болезнью благодаря своему боевому духу и поддержке со стороны родственников. После выздоровления она вернулась в дом престарелых.

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