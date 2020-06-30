В Ростовской области столетнюю женщину вылечили от коронавируса

Согласно последним данным, в Ростовской области выявлено 9,6 тысячи заразившихся коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 5,7 тысячи человек, скончались — 125. В больницах остаются 711 пациентов, из которых 39 находятся в тяжёлом состоянии.
Всего в России зафиксировано 647,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 412,6 тысячи пациентов, умерли 9,3 тысячи.
Ранее NEWS.ru писал о похожем случае в Бельгии. Там врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю Джулию Девильде. По их словам, женщина справилась с болезнью благодаря своему боевому духу и поддержке со стороны родственников. После выздоровления она вернулась в дом престарелых.