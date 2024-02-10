В российском регионе произошло массовое отравление в кафе В Дагестане шесть человек отравились в кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Шесть человек поступили в больницу в Казбековском районе Дагестана с признаками пищевого отравления, все они ели в одном кафе, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Среди пострадавших трое детей. Прокуратура проверит произошедшее и при необходимости примет меры реагирования.

По предварительным данным, 9 февраля 2024 года в ГБУ РД Казбековская центральная районная больница с признаками кишечной инфекции поступили шесть человек, трое из них — дети. Предполагаемой причиной отравления является употребление некачественной пищи в заведении общественного питания, — говорится в сообщении.

В прошлом году случай массового отравления был зафиксирован в Кировской области после обеда в школьной столовой. Пищевое отравление было диагностировано по меньшей мере у 16 детей из села Калинино, они были госпитализированы. Врачи оценивают состояние учащихся СОШ имени генерал-лейтенанта Асапова как стабильное. По факту произошедшего проводится проверка, предполагается, что инцидент произошел из-за нарушения технологии приготовления блюд.

До этого стало известно, что в столовой Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета отравились полсотни студентов. У большинства пострадавших заболевание протекало в форме острого гастроэнтерита, однако также фиксировались случаи заражения сальмонеллезом.