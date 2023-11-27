Столовая одного из петербургских вузов заразила студентов сальмонеллезом Столовую СПбГАСУ закрыли после отравления 49 студентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столовой Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета отравились 49 студентов, сообщила объединенная пресс-служба судов города. У большинства пострадавших заболевание протекает в форме острого гастроэнтерита, однако также фиксируются случаи заражения сальмонеллезом. В ходе проведения расследования было установлено, что комбинат питания на территории вуза нарушил санитарно-эпидемиологические требования.

Зарегистрировано 49 случаев острой кишечной инфекции в университете. Госпитализированы в инфекционный стационар СПбГБУЗ «Больница Боткина» 12 заболевших. Заболевания протекают в виде острого гастроэнтерита — 32 человека (65,3 %), гастроэнтероколита — 6 человек (12,2 %), энтерита — 1 человек (2,0 %), сальмонеллез гр. Д (enteritidis) — 6 человек (12,4 %), сальмонеллезная инфекция не типированная — 4 человека (8,1 %), — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в столовой пересекались сырая и приготовленная пища. Кроме того, сотрудники реализовывали продукты с истекшим сроком годности и замораживали готовые блюда. За работой комбината никто не следил, что также является нарушением требований безопасности. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток.

Ранее в подмосковной кадетской школе-интернате произошло массовое отравление воспитанников. Пострадали 20 кадетов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.