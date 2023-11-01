В подмосковной кадетской школе отравились 20 детей 20 учеников интерната «Орел» в Луховицах госпитализировали с ротавирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в кадетской школе-интернате, расположенной в подмосковных Луховицах. По данным Telegram-канала ведомства, предварительной причиной отравления стала ротавирусная инфекция. Следователи намерены допросить воспитанников интерната, а также его руководство.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц, — говорится в сообщении.

Источники Telegram-канала SHOT отмечают, что пострадавшими числятся 20 кадетов Дединовской школы, на базе которой действует интернат «Орел». Дети жаловались на высокую температуру, тошноту и рвоту. С подозрением на ротавирусную инфекцию были госпитализированы 14 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет, их отправили в Луховицкую ЦРБ. Еще шесть кадетов госпитализировали в больницу Коломны.

В начале октября в Санкт-Петербурге трое курсантов Суворовского училища попали в больницу с признаками отравления хлорсодержащим веществом. За день до госпитализации 16-летние подростки проводили уборку в туалетных комнатах. Предполагается, что они могли надышаться парами, возникшими из-за смешивания хлорки и средства от ржавчины.