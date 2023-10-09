Курсанты Суворовского училища попали в больницу после уборки туалета «Фонтанка»: в Петербурге трое суворовцев попали в больницу после уборки туалета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге троих курсантов Суворовского училища госпитализировали с отравлением хлорсодержащим веществом, сообщает «Фонтанка». По информации портала, накануне подростки проводили уборку в туалетных комнатах. Всем пострадавшим по 16 лет.

По данным «Фонтанки», курсанты почувствовали себя плохо вечером 8 октября. Врачи прибыли в казарму на Кронштадтский бульвар в Санкт-Петербурге и выявили у молодых людей острое ингаляционное отравление. Отмечается, что подростки могли надышаться парами во время уборки при смешивании хлорки и средства от ржавчины.

Ранее управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии зафиксировало случай массового отравления водой из-под крана. Всего водой отравились более 150 человек, 126 из которых — дети в возрасте младше 17 лет. Все пострадавшие не кипятили воду перед употреблением. Предполагается, что вода была заражена вирусами и бактериями.

До этого в Санкт-Петербурге годовалая девочка отравилась веществом, которое она подобрала на улице. В больнице ей диагностировали острое отравлением снюсом (некурительным табаком). По некоторым данным, девочка подняла случайно найденный на улице предмет и положила его в рот, «как все дети».

Ранее в Даниловском районе Волгоградской области двухлетняя девочка отравилась найденным дома крысиным ядом. Мать ребенка находилась в этот момент дома, но не смотрела за дочерью.