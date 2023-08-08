Годовалая девочка отравилась подобранным снюсом в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге годовалая девочка отравилась веществом, которое она подобрала на улице, сообщает телеканал «78». В больнице ей диагностировали острое отравлением снюсом (некурительным табаком). Ребенок находится в медучреждении в состоянии средней тяжести.

Канал отмечает, что, по некоторым данным, девочка подняла случайно найденный на улице предмет и положила его в рот, «как все дети».

Ранее стало известно, что в Москве 15-летняя девочка скончалась от передозировки. Ее знакомый Денис с другом нашли наркотическое вещество на улице и решили употребить его вместе с двумя знакомыми школьницами. Токсичное вещество стало причиной остановки сердца у девочки. Полиция возбудила уголовное дело, приятеля погибшей задержали.

До этого москвич в ходе борьбы с тараканами случайно отравил двух своих дочерей. Мужчина травил насекомых на кухне специально купленным средством. Однако в результате плохо стало двум его дочерям: годовалая и трехлетняя девочки потеряли сознание. Дети были срочно доставлены в Детскую клиническую больницу имени Филатова. Врачи поставили девочкам диагноз «сильное токсическое отравление».