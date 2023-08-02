Москвич отравил двух дочерей вместо тараканов В Москве две девочки попали в больницу после попытки их отца отравить тараканов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина в ходе борьбы с тараканами случайно отравил двух своих дочерей, сообщает LIFE.ru. По информации издания, отец семейства пытался избавиться от насекомых на кухне, пока девочки возраста одного и трех лет играли в комнате. Дети госпитализированы.

Как сообщает издание, инцидент произошел в районе Вешняки на юго-востоке города. Мужчина травил насекомых на кухне специально купленным средством. Однако в результате плохо стало двум его дочерям: годовалая и трехлетняя девочки потеряли сознание. Дети были срочно доставлены в Детскую клиническую больницу имени Филатова. Врачи поставили девочкам диагноз «сильное токсическое отравление». Проводится проверка.

Ранее на Павелецкой набережной в Даниловском районе Москвы был обнаружен каршеринговый автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины. Рядом с погибшим лежала записка с предупреждением о том, что внутри — угарный газ. Прибывшие на место спасатели достали из машины газовый баллон.

Между тем, в детском оздоровительном лагере в Амурской области при странных обстоятельствах умерла восьмилетняя девочка. Школьница в какой-то момент начала странно себя вести: она не позволяла к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала. Резкие изменения в поведении ребенка заметили вожатые.