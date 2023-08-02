Восьмилетняя девочка при странных обстоятельствах умерла в лагере Приамурья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В детском оздоровительном лагере «Строитель» в Амурской области при странных обстоятельствах умерла восьмилетняя девочка. Как сообщает LIFE.ru, школьница в какой-то момент начала странно себя вести: она не позволяла к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала. Резкие изменения в поведении ребенка заметили вожатые.

Как уточняет издание, школьницу отправили на осмотр в областную больницу. Врачи не смогли сразу определить точный диагноз. Они предположили, что такое поведение может быть связано с отправлением неизвестным веществом или с инфекционным заболеванием нервной системы.

Врачам не удалось спасти ребенка, она скончалась в больнице. В лагере работают следователи, они устанавливают все детали произошедшего.

Семиклассник, обучавшийся в кадетской школе в Москве, ранее скончался после игры в лапту в профильном детском лагере Рязанской области. Кадет получил ушиб головного мозга. Мальчик был доставлен в реанимацию. Три недели он не выходил из комы, после чего скончался. По факту произошедшего была начата проверка.

В июне в Нижегородской области 13-летний школьник скончался от инфекции в детском лагере. По предварительным данным, ребенок долгое время чувствовал себя плохо, однако его не госпитализировали. Врачи не смогли спасти ребенка.