Игра в лапту обернулась гибелью воспитанника кадетской школы Школьник впал в кому и погиб после игры в лапту в лагере Рязанской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семиклассник, обучавшийся в кадетской школе в Москве, погиб после игры в лапту, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, 14-летнего мальчика случайно ударили битой по голове.

Трагедия произошла 12 июля возле озера Святое в Рязанской области. Группа подростков из профильного детского лагеря начала играть в лапту, с ними находился третьекурсник Рязанского колледжа электроники, работавший волонтером в центре специальной подготовки «Сова». Студент случайно ударил мальчика битой в разгар игры.

По данным канала, московский кадет получил ушиб головного мозга. Мальчик был доставлен в реанимацию. Три недели не выходил из комы, однако скончался накануне. По факту произошедшего была начата проверка.

Ранее подросток из Кызыла был госпитализирован в тяжелом состоянии после удара током. Школьник чистил крышу спортивного магазина, где задел оголенный провод. На время проверки правоохранители изъяли все документы, свидетельствующие о сотрудничестве подростка и руководства магазина.

Кроме того, ранее в Приморском крае погиб 10-летний ребенок во время катания на гидроцикле с отцом. По информации Telegram-канала Baza, мужчина не справился с управлением и врезался в катер. Против него возбудили уголовное дело, отец мальчика обвиняется в нарушении правил безопасности движения водного транспорта.