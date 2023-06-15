Школьник скончался от инфекции в лагере под Нижним Новгородом «112»: школьник скончался от инфекции в лагере под Нижним Новгородом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нижегородской области 13-летний школьник скончался от инфекции в детском лагере, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, ребенок долгое время чувствовал себя плохо, однако его не госпитализировали. Врачи при осмотре уже ничем не смогли помочь мальчику.

По данным «112», трагедия произошла в лагере «Золотой колос» в Нижегородской области. В один из дней пребывания там у мальчика повысилась температура, а также появились диарея и рвота. По одной из версий, мать школьника возражала против его госпитализации. По факту произошедшего проводится проверка.

Кроме этого в публикации говорится, что схожая вспышка инфекции произошла в лагере «Лазурный» под Нижним Новгородом. По предварительной версии, речь идет о стрептококковом заболевании. На месте работают Роспотребнадзор, Следственный комитет и областная прокуратура.

Врач Иван Ромасов ранее посоветовал не пить воду из источников и живых родников из-за риска развития инфекционных заболеваний. Практически во всех родниках фиксируют превышение вредных веществ для организма, отметил он.