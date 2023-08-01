SHOT: в Москве мужчина умер в каршеринговом авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Павелецкой набережной в Даниловском районе Москвы был обнаружен каршеринговый автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины, сообщает Telegram-канал SHOT. Прибывшие на место спасатели достали из машины газовый баллон.

Cейчас к месту ЧП едет полиция.

Утром 31 июля в Волгодонске мужчина скончался из-за взрыва газа в гаражном кооперативе. По предварительным данным, он гнал самогон в гаражном помещении и и при этом не заметил утечку газа. Разрушенными оказались восемь гаражей. Тело мужчины рабочие смогли достать из-под завалов только ближе к вечеру.

В мае в Ленобласти 14-летний подросток умер, надышавшись газом для заправки зажигалок. По данным правоохранительных органов, школьник состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

До этого тела женщины и ее дочери подросткового возраста обнаружили в поселке под Можайском Московской области. По предварительной версии, семья отравилась угарным газом. Тела без признаков жизни обнаружил сын погибшей женщины, он пытался разбудить ее утром, но реакции матери не последовало.