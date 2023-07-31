В Волгодонске самогонщика достали из-под обрушившегося гаража

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спасатели вызволили жителя города Волгодонска в Ростовской области из-под завалов гаража, который обрушился утром в результате взрыва бытового газа, сообщает Telegram-канал Mash. По словам соседей, там хозяин помещения гнал самогон.

На месте работают сотрудники регионального Следкома. О том, что взрыв в гараже оказался несчастным случаем, а не диверсией, сообщал мэр города Сергей Макаров. Он отмечал, что версия инцидента одна: неосторожное обращение с бытовым газом. Потому что соседи подтверждают, что у человека в гараже был пропановый баллон. Никаких взрывных устройств и следов взрывчатки нет.

Всего взрывом были повреждены восемь гаражей и одна машина. По данным портала DonDay, мужчина, извлеченный из-под завалов, оказался мертвым. МЧС официально не подтверждало эту информацию.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный назвал неправильным то, что в России в открытой продаже есть самогонные аппараты и их рекламируют. Такое заявление парламентарий сделал на конференции «Смертельный сидр — как не стать жертвой паленого алкоголя?». По его словам, в стране уже сформировалась опасная индустрия производства алкоголя в домашних условиях.