В Волгодонске прогремел взрыв В волгодонском гаражном кооперативе прогремел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Don Mash. По информации канала, под завалами может находиться один человек, повреждены восемь гаражей и одна машина.

Канал пишет, что по предварительным данным, у 55-летнего хозяина гаража взорвался пропановый баллон. На месте работают оперативные службы.

28 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. По его словам, на территории предприятия было заложено взрывное устройство. Полиция задержала одного подозреваемого в организации взрыва на НПЗ. По словам Хинштейна, мужчина попытался уехать из России. Он был задержан на территории Оренбургской области. Установлено, что подозреваемый является гражданином Украины.

Telegram-канал Baza опубликовал фото подозреваемого. По его данным, заложивший взрывное устройство злоумышленник работал на предприятии электриком. Позднее Baza сообщила, что полиция разыскивает еще одного подозреваемого по делу о взрыве на заводе. По данным канала, речь идет о некоем Олеге, который проживает в Самарской области.