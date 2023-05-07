Ребенок обнаружил бездыханные тела матери и сестры под Можайском Женщина и ее дочь погибли из-за отравления угарным газом под Можайском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трупы женщины и ее дочери подросткового возраста обнаружили в поселке под Можайском Московской области, передает телеканал РЕН ТВ. По предварительной версии, семья отравилась угарным газом. Тела без признаков жизни обнаружил сын погибшей женщины, он пытался разбудить ее утром, но реакции матери не последовало.

По информации канала, причиной трагедии могла стать неисправность вытяжки газовой колонки.

Маленький мальчик не смог разбудить маму и сестру, позвонил отцу, — сообщил источник канала.

В феврале мать и двое маленьких детей умерли от отравления угарным газом в бане в поселке Сурское Ульяновской области. Причиной ЧП стали нарушения при эксплуатации печного отопления. Женщину с семилетним сыном и четырехлетней дочерью доставили в больницу с отравлением вечером 18 февраля. Врачи пытались спасти семью, но все трое скончались.

Ранее врач Давид Бергман рассказал: несмотря на отсутствие у угарного газа вкуса, запаха и цвета, его попадание в организм способствует развитию гипоксии, которая может привести к летальному исходу. Наиболее характерными симптомами отравления угарным газом являются головная боль, головокружение, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях человек может упасть в обморок или впасть в состояние комы, что в конечном счете способно привести к гибели.