Врач рассказал, чем опасно отравление угарным газом Доктор Бергман заявил, что отравление угарным газом может привести к развитию гипоксии и летальному исходу

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Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман рассказал, чем опасно отравление угарным газом. По его словам, несмотря на отсутствие у газа вкуса, запаха и цвета, его попадание в организм способствует развитию гипоксии, которая может привести к летальному исходу.

Попадая в организм, угарный газ блокирует образование АТФ, что приводит к развитию тканевой гипоксии и дефициту энергии. После этого угарный газ связывается с гемоглобином, образуется карбоксигемоглобин, который не может переносить кислород — ещё одна причина гипоксии. Вследствие неё страдают в первую очередь органы, чувствительные к гипоксии — это головной мозг и сердце, — подчеркивает специалист.

Как утверждает Бергман, наиболее характерными симптомами отравления угарным газом являются головная боль, головокружение, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях человек может упасть в обморок или войти в состояние комы, которое в конечном счете способно привести к гибели.

Врач отмечает, что чаще всего подобные отравления возникают в результате эксплуатации неисправного печного отопления или при пожарах в закрытых помещениях.

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