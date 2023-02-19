Мать и двое маленьких детей насмерть отравились угарным газом в бане В Ульяновской области мать и двое детей насмерть отравились угарным газом в бане

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Мать и двое маленьких детей умерли от отравления угарным газом в бане в поселке Сурское Ульяновской области, передает РЕН ТВ. По предварительной информации, причиной ЧП стали нарушения при эксплуатации печного отопления.

Женщину с семилетним сыном и четырехлетней дочерью доставили в больницу с отравлением вечером 18 февраля. Врачи пытались спасти семью, но все трое скончались.

3 февраля восемь человек отравились газом в Якутии, один из них скончался. Семеро пострадавших были доставлены в больницу.

В Чечне в результате отравления угарным газом из-за неисправного газового проточного водонагревателя погибла 14-летняя девочка. По версии следствия, ее 67-летний дедушка незаконно установил оборудование, которое запрещено использовать в ванной комнате.