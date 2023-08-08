В Москве школьница скончалась от передозировки В Москве 15-летняя школьница умерла от наркотиков, случайно найденных ее знакомым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 15-летняя девочка скончалась от передозировки. По информации канала, ее знакомый Денис нашел наркотики на улице и решил принять их вместе с подростком. Токсичное вещество стало причиной остановки сердца у девочки. Полиция возбудила уголовное дело, приятеля погибшей задержали.

Канал отмечает, что Денис после работы встретился с другом, они вместе нашли наркотическое вещество на улице. После этого они решили употребить находку вместе с двумя знакомыми школьницами. Одной из них на следующий день стало плохо, у нее начались судороги, и она потеряла сознание. После этого Денис отвез ее в больницу, но врачам не удалось ее спасти.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области девушка, отправившаяся в лес за ягодами, обнаружила пакет с наркотиками. По данным полиции, всего находка содержала более полукилограмма наркотического вещества. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Калининграде девушка на восьмом месяце беременности родила под забором и, решив, что малыш мертв, оставила его на улице. По данным следствия, девушка находилась под воздействием наркотиков. Против нее завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование взяла под контроль региональная прокуратура. В ведомстве уточнили, что подозреваемой девушке 20 лет.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.