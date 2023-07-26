Женщина родила раньше срока под наркотиками и бросила труп малыша на улице В Калининграде женщина родила раньше срока под наркотиками и бросила труп малыша на улице

Фото: СУ СК России по Калининградской области

В Калининграде девушка, будучи на восьмом месяце беременности, в ночь на 24 июня родила ребенка под забором на одной из улиц и оставила его на месте родов, решив, что младенец мертв. До того, как начались преждевременные роды, женщина употребила наркотики. Управление СКР региона сообщает, что против роженицы завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В ночь на 24 июля текущего года подозреваемая, будучи на восьмом месяце беременности, находилась в гостях. После употребления наркотических веществ у женщины начались преждевременные роды. За медицинской помощью она не обратилась, родила самостоятельно и, решив, что младенец родился мертвым, мер по оказанию ему квалифицированной медицинской помощи также не предприняла, — сообщают в СКР.

Расследование взяла под контроль региональная прокуратура. В ведомстве уточнили, что подозреваемой девушке 20 лет.

В марте в подмосковном Фрязино мать обратилась в полицию после того, как узнала, что ее несовершеннолетнюю дочь изнасиловали. Девочка рассказала, что четверо парней заставили ее принять наркотики, после чего надругались над ней.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.