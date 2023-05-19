Мать-кукушка подбросила младенца под двери пенсионерам Иностранка оставила младенца в коробке под дверями дома пенсионеров в Ингушетии

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В городе Сунжа в Ингушетии обнаружили коробку с новорожденной девочкой, сообщили KP.RU в республиканском управлении МВД РФ. Как уточнили в полиции, ребенка нашел случайный прохожий у дверей дома, где проживают две пенсионерки. Мужчина немедленно вызвал правоохранителей. Прибывшие сотрудники МВД обнаружили рядом с младенцем пакет с подгузниками и детской смесью.

Как сообщает издание, вызванные на место происшествия медики обследовали девочку и не нашли у нее никаких видимых травм. Малышку отправили в перинатальный центр. После этого оперативники смогли разыскать мать-кукушку. Ею оказалась 30-летняя гражданка одной из республик Средней Азии, которая, оставив ребенка на улице, уехала в соседний регион.

Издание уточняет, что дальнейшей судьбой найденного ребенка займутся органы опеки и попечительства, а нерадивой матерью — полицейские. В МВД республики сообщили, что усматривают в действиях женщины признаки преступления по статье «Оставление в опасности». Максимальное наказание, предусмотренное законом, за это деяние, — год лишения свободы. Правоохранители рассчитывают выяснить, какие мотивы двигали матерью и почему она решила бросить ребенка.

Ранее сообщалось о троих детях в Хабаровске, которых оставила мать на несколько дней взаперти с собакой. Они рассказали соседке, что мать уехала, а еда, которую она им привозила, закончилась.