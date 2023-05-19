Мать оставила троих детей взаперти с собакой на несколько дней В Хабаровске мать оставила троих детей взаперти с собакой на несколько дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хабаровске трое детей, которых оставила мать, несколько дней провели в запертой квартире с собакой, рассказала местная жительница, проживающая в том же доме. Женщина обратила внимание на детей, так как они в течение нескольких дней постоянно сидели на подоконнике в квартире на втором этаже. Они рассказали соседке, что мать уехала, а еда, которую она им привозила закончилась, сообщает KP.RU.

Женщина отметила, что купила им продукты и корм для собаки. Пакеты детям она передавала через решетку на окне. На следующий день местная жительница обратилась в полицию. Со слов консьержки, когда в квартиру попали сотрудники опеки и хозяйка квартиры, которая сдавала ее семье, девочка спала на подоконнике, а собака вся тряслась и выпила тазик воды из-за обезвоживания. Квартира была испачкана, так как собаку несколько дней не выгуливали.

Старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов уточнил, что в запертой квартире находились шестилетний мальчик и две его сестры девяти и семи лет.

По факту оставления несовершеннолетних без присмотра сотрудниками полиции проводится проверка. По ее окончании будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — отметил он.

Блинов добавил, что 31-летняя мать заявила, что уехала из города по личным делам. Она находится на профилактическом учете. Дети рассказали полицейским, что провели взаперти не менее трех дней.

В Москве ранее захотели лишить родительских прав мать мальчика, которого нашли в захламлённой квартире на востоке Москвы. Отмечается, что ребенок не имеет регистрации по месту жительства, не прикреплен к поликлинике, а также не посещает дошкольные учреждения.