В московской полиции рассказали о найденном мальчике-маугли Мать столичного ребенка-маугли собираются лишить родительских прав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать истощенного семилетнего мальчика, найденного в захламлённой квартире на востоке Москвы, собираются лишить родительских прав, сообщили NEWS.ru в столичном главке МВД. Отмечается, что ребенок не имеет регистрации по месту жительства, не прикреплен к поликлинике, а также не посещает дошкольные учреждения.

Сотрудниками ПДН был осуществлен комиссионный выход по месту проживания семьи. Там было установлено, что малолетний находится в социально опасном положении. В связи с чем он был передан в медицинское учреждение. На женщину составлен административный материал по части 1 статьи 5 КоАП. А в районные социальные органы был направлен запрос на ограничение гражданки в родительских правах в отношении малолетнего, — заявили в полиции.

Ранее в городе Волжский Волгоградской области пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа и всю ночь пролежал в снегу, дожидаясь помощи. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Его мать тем временем гуляла со своей подругой и вернулась домой, когда на месте происшествия уже работали правоохранители. На мать ребенка завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Позднее мальчик скончался в больнице.