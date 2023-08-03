В Ленобласти девушка вместо ягод нашла в лесу полкило наркотиков

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Во Всеволожском районе Ленинградской области девушка, отправившаяся в лес по ягоды, обнаружила пакет с наркотиками, рассказал «МК в Ленобласти» источник в правоохранительных органах региона. По данным полиции, всего находка содержала более полукилограмма наркотического вещества.

Как уточняет издание, 18-летняя жительница поселка Стеклянный Всеволожского района рассказала, что 1 августа отправилась в лес между поселками Парклесхоз и Перелесье, чтобы собрать ягод. Во время прогулки она обнаружила под деревом полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. Девушка отнесла находку в полицию. Исследование показало, что в пакете было более полукилограмма наркотиков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в деревне Черное Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили плантацию из 233 кустов конопли. Их выращиванием занимались двое местных жителей. При обыске у них, помимо растений, изъяли около 6 кг уже готового растительного наркотика, оборудование для культивирования растений, электронные весы и упаковочные материалы. На мужчин завели уголовное дело, им грозит серьезный тюремный срок.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.