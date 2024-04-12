В российском регионе объявили опасность атаки дронов Власти Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Фото: МО Украины

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он призвал жителей региона к бдительности и добавил, что силы ПВО приведены в боевую готовность для отражения возможной атаки.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность, — написал глава региона.

Ранее Старовойт сообщил об атаке ВСУ на село Апанасовка. Украинские военные сбросили взрывное устройство на автомобиль с беспилотника. В результате удара погибли три местных жителя, включая двоих детей.

До этого под обстрел со стороны ВСУ попала съемочная группа программы ГТРК «Луганск». Как сообщил корреспондент телекомпании Станислав Шило, пострадавшие журналисты находятся в удовлетворительном состоянии. В скором времени оператор Денис Шум будет выписан из больницы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о гибели местной жительницы в ходе атаки ВСУ. По его словам, удалось сбить четыре БПЛА, однако осколки одного из беспилотников попали в автомобиль, погибла девушка. В машине находилась семья из шести человек, пятерых госпитализировали.