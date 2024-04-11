Раскрыто состояние пострадавших при обстреле журналистов ГТРК «Луганск» ГТРК: состояние попавших под обстрел в ЛНР журналистов удовлетворительное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты ГТРК «Луганск», попавшие под обстрел со стороны украинских военных 10 апреля, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» корреспондент телекомпании Станислав Шило. По его словам, в ближайшее время оператор Денис Шум будет выписан из больницы.

Со слов врачей, состояние здоровья наших коллег удовлетворительное. Сегодня утром оператора Дениса Шума выписывают из больницы после успешной операции, он продолжит лечение дома, — заявил Шило.

Корреспондент телекомпании добавил, что корреспондент Артем Юндас, также пострадавший при обстреле, восстанавливается дома. По словам Шило, всех журналистов обследовали военные врачи ВДВ.

Ранее съемочная группа программы «Вести Луганск» попала под обстрел со стороны ВСУ, когда журналисты снимали репортаж на Кременском направлении. Один из корреспондентов получил ранение в ногу, другой — контузию.

Позднее руководитель ГТРК «Луганск» Николай Долгачев сообщил, что после обстрела украинские войска атаковали эвакуационный транспорт съемочной группы «Вести Луганск» FPV-дроном. Однако беспилотник промахнулся и упал рядом с автомобилем. Атака дрона-камикадзе корректировалась квадрокоптером.