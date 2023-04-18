В российском городе объяснили странные цвета на флагах В мэрии Джубги заявили, что флаги на городских улицах выгорели на солнце и перестали походить на российские

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Джубге жители обратили внимание, что вместо привычных триколоров фонарные столбы украшают флаги с синей и желтой полосами. Как рассказали изданию «Подъем» в мэрии населенного пункта, на самом деле это не «украинская провокация», а выгоревшие на солнце российские флаги.

У нас на федеральной трассе, да, висят флаги, которые подвыгорели. Мы их не успели просто поменять. Мы уже заказали новые. До 1 мая уже всё поменяют, — сообщили в городской администрации.

Ранее в РУДН флаги Украины вывесили рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества. Как объяснили студенты, знамена появились в рамках выставки землячеств, где присутствовала атрибутика различных стран. Минобрнауки назначило служебную проверку в вузе, при этом заместитель главы ведомства Константин Могилевский назвал недопустимым вывешивание в здании вуза флагов страны, во главе которой «находится неонацистский режим».

Санкт-Петербургский бар-ресторан DOSKI уволил сотрудника, который ходил на работу со значком с изображением флага Украины. Кроме того, на значке была надпись «збройные силы».