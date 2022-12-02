Петербургский бар уволил сотрудника за значок с флагом Украины Петербургский бар DOSKI уволил сотрудника за значок с флагом Украины

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Санкт-Петербургский бар-ресторан DOSKI уволил сотрудника, который ходил на работу со значком с изображением флага Украины. Кроме того, на значке была надпись «збройные силы». О том, что официанта с таким значком заметили посетители бара-ресторана, написали несколько Telegram-каналов, передает РИА Новости. Представители заведения решили извиниться за бывшего уже сотрудника.

Приносим искренние извинения за ситуацию со значком официанта. Данный сотрудник уволен и больше не работает в нашем баре, — сказали работники DOSKI.

В заведении добавили, что помогают участникам специальной военной операции и поддерживают решения Кремля. В частности, бар участвовал в сборе средств первой необходимости для ВС РФ.

Как стало известно ранее, совет театральной премии «Золотая маска» проверит одного из своих экспертов — оперного критика и специалиста по режиссерскому оперному театру Аю Макарову. Макарова недавно перекрасила волосы в цвета украинского флага — желтый и синий, а в социальных сетях активно высказывается в поддержку Украины.

В ближайшее время представители совета «Золотой маски» могут сделать по поводу эксперта заявление.